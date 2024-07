Joie de réussite reportée pour deux bachelières à cause d’une procédure administrative !

La joie de la réussite au baccalauréat a été ternie par un incident administratif lors des examens de rattrapage à Mahdia.

Le directeur général des examens au ministère de l’Éducation, Mohamed Meli, a commenté l’affaire aujourd’hui sur les ondes de la radio MosaïqueFM, le mardi 2 juillet 2024. Il a souligné que le ministère de l’Éducation a reçu “trois demandes prouvant” la réussite de trois candidates à Mahdia après la publication des résultats de la session principale du baccalauréat 2024. Suite à l’examen et à la vérification des trois demandes, il a été confirmé que deux élèves avaient réussi et une autre avait vu sa réussite reportée. Le ministère a informé la délégation régionale de l’Éducation à Mahdia ainsi que le directeur de l’institut des erreurs dès samedi dernier pour correction. Mohamed Meli a assuré que le ministère enquêterait sur le timing de l’information des élèves pour corriger et vérifier, surtout que le ministère avait informé les autorités concernées à Mahdia dès samedi dernier, avant le début de la session de contrôle lundi. Dans ce contexte, il a souligné que “l’erreur est humaine” et que le ministère examine sérieusement en revisitant les centres et les documents. En cas de détection d’une erreur, la loi est appliquée et cette session a enregistré moins d’erreurs par rapport à la session précédente. Le ministère de l’Éducation s’engage à fournir des garanties d’équité et de justice pour tous les candidats au baccalauréat.