Le temps sera partiellement nuageux, avec des pluies éparses dans le nord-ouest, a indiqué l’Institut national de la météorologie.

Les températures restent en hausse et varient entre 30 et 37 degrés près des côtes et entre 38 et 43 degrés dans le nord, atteignant 49 degrés dans le centre et le sud.

Le vent sera modéré et la mer sera agitée, a ajouté la même source.