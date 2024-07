Évolution de la série Galaxy Z Fold : plus mince, plus robuste et compacte que jamais

Un téléphone pliable est exactement cela : un téléphone qui se plie. Contrairement aux smartphones traditionnels à corps unique, les téléphones pliables se composent d’une charnière centrale et de deux côtés pliables. La charnière sert d’axe central pour ouvrir et fermer le téléphone. Au fil du temps, Samsung a introduit une technologie unique et de pointe dans le mécanisme de la charnière de sa série Galaxy Z Fold, créant une conception de charnière révolutionnaire à chaque sortie. De plus, Samsung a continué à réduire l’épaisseur de la série Galaxy Z Fold afin que le téléphone puisse être transporté partout.

Samsung Newsroom a retracé l’évolution du profil élégant de la série Galaxy Z Fold et de la conception distinctive de la charnière – maintenant plus mince, plus robuste et plus compacte que jamais.

L’aube des téléphones pliables : plier et déplier

À mesure que les modes de vie des utilisateurs se diversifient, leurs besoins aussi. Samsung a constamment introduit des technologies avancées chaque année pour répondre à ces changements. Présenté pour la première fois en 2019, le Galaxy Fold possédait une forme révolutionnaire – le premier à offrir une expérience de grand écran naturelle une fois déplié et une expérience compacte et portable une fois plié. L’acte de “plier et déplier” est devenu une nouvelle catégorie d’interaction mobile, et Samsung a appliqué une technologie de charnière jamais vue auparavant pour garantir que cette fonctionnalité soit naturelle et intuitive.

La charnière à pliage interne non seulement semblait familière et facile à utiliser, mais elle fournissait également une protection robuste de l’écran. Le téléphone pouvait être ouvert en douceur comme un livre, tout en restant plat et mince lorsqu’il était plié. Les dimensions de la taille de la paume étaient essentielles à sa commodité. Avec le premier Galaxy Fold, Samsung a atteint une épaisseur maximale de 17,1 millimètres plié, inaugurant l’ère des smartphones pliables intelligents.

L’ère du Flex Mode : Charnière Hideaway et technologie Sweeper

Épaisseur une fois plié : 13,8-16,8 mm

Épaisseur une fois déplié : 6,0-6,9 mm

Poids : 282 g

En 2020, le successeur du pionnier Galaxy Fold a été lancé. Le Galaxy Z Fold2 a élevé les téléphones pliables à un niveau supérieur avec un design entièrement nouveau, sophistiqué et raffiné. Le plus notable de ses plusieurs caractéristiques innovantes était la charnière Hideaway, qui reliait sans couture le corps du smartphone tout en soutenant un pliage et un dépliage stables. Les utilisateurs pouvaient monter le Galaxy Z Fold2 à divers angles avec la charnière Hideaway pour prendre facilement des selfies et passer des appels vidéo en mode Flex.

La charnière Hideaway, composée de plus de soixante pièces, a rendu le mécanisme innovant à double CAM possible. La surface plate entre deux pièces en forme de crête, CAM aidait à garder l’appareil ouvert ou fermé et permettait le mode Flex. En augmentant le nombre de structures CAM et de ressorts, la charnière pouvait soutenir de manière fiable des angles plus larges. La charnière Hideaway était montée à un emplacement optimal sur le Galaxy Z Fold2 pour un design encore plus fin et une épaisseur maximale pliée de seulement 16,8 millimètres.

Étant donné que la charnière était constamment pliée lorsque l’appareil était ouvert ou fermé, il y avait un inévitable espace entre l’avant de l’appareil et le boîtier de la charnière. Pour minimiser efficacement cet espace, Samsung devait développer un composant qui serait durable et élastique sans ajouter de volume supplémentaire. Inspiré par la brosse d’un aspirateur, Samsung a utilisé des fibres optiques délicatement coupées pour résoudre ce problème : la technologie Sweeper. La technologie Sweeper protégeait l’écran du téléphone contre la poussière et les débris extérieurs qui pouvaient pénétrer par l’espace, offrant une expérience d’appareil pliable plus fluide.

La solution au plus grand défi du téléphone pliable : l’étanchéité

Épaisseur une fois plié : 14,4-16,0 mm

Épaisseur une fois déplié : 6,4 mm

Poids : 271 g

Il est acquis que les smartphones d’aujourd’hui sont étanches. Cependant, la charnière qui ouvrait et fermait l’écran des téléphones pliables serait toujours exposée aux éléments. Si des liquides tels que des boissons ou même de l’eau de pluie s’infiltraient à l’intérieur, l’appareil risquerait de tomber en panne immédiatement.

Le Galaxy Z Fold3 a été le premier téléphone pliable à être résistant à l’eau, l’un des plus grands défis auxquels les appareils pliables précédents étaient confrontés. La technologie d’étanchéité de Samsung a été appliquée à deux zones : la partie extérieure de l’écran et la charnière. La partie extérieure de l’écran était entourée d’une bande de caoutchouc empêchant la poussière et les liquides de pénétrer, tandis que les pièces métalliques de la charnière étaient fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion et revêtues d’un lubrifiant durable.

La borne reliant les deux cartes principales encadrant la charnière était scellée avec un joint en silicone à durcissement in situ (CIPG) empêchant les liquides de pénétrer dans l’appareil. De plus, des câbles de circuit imprimé flexible (FPCB) étaient utilisés pour protéger les composants sensibles.

De rotatif à linéaire : Une charnière plus fine et plus légère Épaisseur pliée : 14,2-15,8 mm Épaisseur dépliée : 6,3 mm Poids : 263 g

Dévoilé en 2022, le Galaxy Z Fold4 a connu une réduction significative de son poids et de son épaisseur. À 263 grammes, l’appareil pesait près de 20 grammes de moins que le Galaxy Z Fold2 à 282 grammes. L’épaisseur maximale pliée était de 15,8 millimètres, faisant de ce pliable le plus fin de la série à l’époque. Encore une fois, Samsung a doté son pliable emblématique d’innovations, aboutissant à un corps facile à tenir, fin et léger.

Redessinée pour être 21% plus légère que sa prédécesseure, la nouvelle charnière du Galaxy Z Fold4 a accommodé la largeur plus large et la longueur plus courte de l’écran de couverture. Alors que le pliable précédent de la série utilisait des engrenages imbriqués pour assurer un pliage et un dépliage uniformes de l’écran, le Galaxy Z Fold4 a modifié le mouvement de la charnière de rotatif à linéaire.

Cet ajustement a considérablement réduit le poids, l’épaisseur et le nombre de pièces, ce qui a rationalisé la fabrication et amélioré la résilience de l’appareil. Avec le Galaxy Z Fold4, Samsung a construit sa charnière la plus fine et la plus légère à ce jour tout en maintenant le même niveau de durabilité que la forme précédente.

Charnière Flex : Le secret d’un téléphone entièrement pliable Épaisseur pliée : 13,4 mm Épaisseur dépliée : 6,1 mm Poids : 253 g

En 2023, le Galaxy Z Fold5 a introduit au monde la prochaine génération de smartphones pliables. En s’éloignant de la charnière traditionnelle Hideaway, Samsung a dévoilé un nouveau type de mécanisme appelé la charnière Flex, démontrant un bond en avant dans l’innovation des pliables. Avec une flexibilité améliorée et une large gamme de fonctionnalités, la charnière Flex a permis à l’écran de se plier dans la charnière comme une goutte d’eau en utilisant quatre arbres d’entraînement et une structure à double rail permettant aux pièces de glisser le long de celle-ci. Grâce à cette technologie de charnière, les deux écrans pouvaient se plier uniformément sans plis ni interstices.

Ce nouveau mécanisme de pliage a abouti à l’appareil de la série Galaxy Z Fold le plus léger et le plus fin à ce jour. Plus de deux millimètres plus fin que son prédécesseur, l’épaisseur maximale du Galaxy Z Fold5 est de 13,4 millimètres lorsqu’il est plié. Le pliable pèse également 253 grammes, soit 10 grammes de moins que son prédécesseur, le rendant plus compact, portable et stable lorsqu’il est plié. La forme élégante et solide du téléphone pouvait être appréciée sous tous les angles.

Chaque année, Samsung affine la série Galaxy Z Fold en tirant parti d’une ingénierie précise et de processus de fabrication méticuleux. Chaque détail est étudié avec soin, des mécanismes internes au design extérieur. Réimaginer les charnières et l’épaisseur de l’appareil, des attributs essentiels du pliable, a considérablement amélioré l’utilité de la série Galaxy Z Fold. Samsung continuera à bâtir sur son héritage de pliables sans précédent, garantissant que plus de personnes puissent les utiliser pour une vie encore plus pratique.

