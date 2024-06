Responsable de la SONEDE : la Tunisie face à une pénurie d’eau, la situation est extrêmement critique

Selon Chokri Ben Mansour, directeur central de l’économie de l’eau à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), la situation hydrique en Tunisie est extrêmement critique.

Il souligne que l’adoption par les citoyens d’un comportement plus économe, réduisant leur consommation quotidienne d’eau potable de 120 litres, pourrait économiser annuellement 30 millions de mètres cubes d’eau. Actuellement, les réserves d’eau des barrages tunisiens, qui sont les principales sources d’eau potable, sont estimées à environ 720 millions de mètres cubes, soit une diminution de 200 millions de mètres cubes par rapport à l’année précédente. Face à cette pénurie, la SONEDE a lancé une campagne de sensibilisation pour informer le public sur la gravité de la situation causée par la sécheresse et le manque de pluie. La campagne vise à encourager les citoyens à adopter des pratiques d’économie d’eau, notamment en utilisant des méthodes traditionnelles pour se laver et faire la vaisselle. Ben Mansour indique que le besoin en eau dépasse actuellement l’offre disponible, même si les barrages étaient remplis à pleine capacité. Par conséquent, la contribution des citoyens à la réduction de leur consommation d’eau est cruciale pour atténuer cette crise. La SONEDE met également en œuvre des mesures pour renouveler les réseaux et réparer les fuites rapidement afin de maximiser l’efficacité de la distribution d’eau.