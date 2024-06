L’OMS : l’alcool cause 2,6 millions de décès annuels, majoritairement des hommes

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 3 millions de décès annuels sont attribuables à la consommation d’alcool et de drogues, la majorité étant des hommes.

Un nouveau rapport de l’OMS révèle que 2,6 millions de décès par an sont dus à l’alcool, représentant 4,7% de tous les décès, tandis que 0,6 million de décès sont causés par des drogues psychoactives. Parmi ces décès, 2 millions liés à l’alcool et 0,4 million liés aux drogues concernent des hommes. Le rapport, basé sur les données de 2019, offre une mise à jour complète sur l’impact de l’alcool et des drogues sur la santé publique et le traitement des troubles de consommation à travers le monde. L’OMS estime que 400 millions de personnes souffrent de troubles liés à l’alcool et aux drogues, dont 209 millions sont dépendants de l’alcool. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a souligné l’urgence d’adopter des mesures audacieuses pour réduire les conséquences négatives de l’alcool et rendre les traitements des addictions accessibles et abordables. Le rapport appelle également à accélérer les actions mondiales pour atteindre l’objectif 3.5 des Objectifs de développement durable d’ici 2030, en réduisant la consommation d’alcool et de drogues et en améliorant l’accès aux traitements.