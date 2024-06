Révélation des résultats du baccalauréat 2024 : classement des régions par taux de réussite

Cette année, les résultats du baccalauréat en Tunisie sont dévoilés progressivement, sans qu’aucune information officielle n’ait encore été communiquée sur le taux de réussite national en session principale.

Cependant, la délégation régionale de l’éducation de Sfax 2 a récemment publié les résultats des gouvernorats, plaçant Sfax en tête du palmarès avec le meilleur taux de réussite, suivi de Mahdia et Monastir. À l’autre extrémité du classement se trouvent Gafsa, Kasserine et Jendouba. Les chiffres précis montrent que Sfax 1 affiche un taux de réussite de 63,39%, suivi de Sfax 2 avec 62,63%, tandis que Gafsa enregistre le taux le plus bas, avec 28,82%. Ces résultats régionaux fournissent un aperçu de la performance des candidats dans différentes parties du pays, reflétant les efforts des étudiants et des éducateurs dans chaque région.