Le port de la Goulette accueille la première traversée estivale des tunisiens de l’étranger

Le vendredi 21 juin 2024, le port de La Goulette a accueilli le navire Tanit de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN), marquant le début de la saison estivale et du retour des Tunisiens résidant à l’étranger.

En provenance de Marseille, le Tanit a transporté 1208 passagers et 555 véhicules dans des conditions optimales. À l’arrivée, la délégation officielle, comprenant notamment Samia Ben Jebiri, administratrice déléguée de l’Office de la Marine Marchande et des Ports, et Zouheir Majri, directeur général de la douane tunisienne, a inspecté les installations du port pour assurer leur préparation opérationnelle. Une réunion de coordination s’est tenue à bord du Tanit pour évaluer les services offerts et améliorer les opérations, présidée par le capitaine Soufiane Al Alabouchi. Le retour de la diaspora tunisienne est une priorité pour l’État tunisien, et la CTN, en collaboration avec les autorités portuaires et douanières, s’efforce de garantir un accueil chaleureux et efficace pour les voyageurs.