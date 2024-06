Le monde du cinéma en deuil : Khemais Khayati nous a quittés

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès du grand critique de cinéma et journaliste Khemais Khayati.

Il nous a quittés le mardi 18 juin 2024 à l’hôpital Saint-Augustin de Tunis, où il avait été admis quelques jours auparavant en raison de problèmes respiratoires. Né le 10 décembre 1946, Khemais Khayati laisse un vide immense dans le milieu médiatique et cinématographique tunisien et international. Respecté et aimé de tous, il n’avait pas d’ennemis dans ce domaine qu’il chérissait tant. Khayati a joué un rôle crucial dans la transmission de la passion du cinéma à de nombreuses générations de Tunisiens. Personnellement, il a marqué mon enfance avec son émission de cinéma à la télévision, une émission que je ne manquais jamais et qui a nourri ma passion pour le septième art. Outre ses contributions médiatiques, Khemais Khayati était également un mentor bienveillant pour de nombreux journalistes et critiques en herbe, dont moi-même. Sa générosité en conseils et encouragements m’a permis de réaliser ma première grande interview avec l’acteur égyptien Hussein Fahmy. Il m’a également guidé lors de ma première couverture du Festival international du film du Caire, une expérience inoubliable et un tournant décisif dans ma carrière. La disparition de Khemais Khayati est une perte irremplaçable pour le monde du cinéma et du journalisme. Nous nous souviendrons toujours de ses immenses contributions à la culture cinématographique et de son impact indélébile sur tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. Nos sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches. Que Dieu lui accorde sa miséricorde infinie et l’accueille dans son vaste paradis, et que son héritage continue d’inspirer les générations futures.