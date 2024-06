Les précautions à prendre pour éviter les intoxications alimentaires en été

Les intoxications alimentaires deviennent très répandues pendant l’été malgré la diminution des besoins en nourriture dans le corps humain en raison de la hausse des températures, a indiqué la nutritionniste Leila Alouane.

Dans une déclaration à la TAP, l’experte en nutrition a poursuivi que “moisissures et bactéries prolifèrent dans les aliments après leur sortie du réfrigérateur”, expliquant que “lorsque le lait et ses dérivés, le poisson, les viandes et autres aliments sont conservés pendant une longue période dans un couffin ou un sac en plastique à une température élevée, cela entraîne le réveil des bactéries et des microbes et leur multiplication après avoir été congelés”.

“Les cas de moisissures sont particulièrement fréquents dans certains types de produits tels que les glaces et les jus de fruits à la rupture de la chaîne du froid”, a-t-elle explqiué, en allusion à certains commerçants qui choisissent d’éteindre leurs réfrigérateurs pendant la nuit afin de réduire leur consommation d’électricité.

Ce comportement est de nature à faire pourrir les produits alimentaires stockés dans les réfrigérateurs en raison de la prolifération des microbes, a-t-elle dit, soulignant la nécessité d’utiliser des sacs ou des boîtes isothermes à l’achat des produits alimentaires pour maintenir les temparatures des aliments.

La nutritionniste a, par ailleurs, mis en garde contre l’achat de produits alimentaires vendus sur les étalages dans la rue, soulignant l’impératif de se procurer uniquement des produits réfrigérés dans des magasins qui respectent les normes de sécurité et d’hygiène.

Leila Alouane a aussi préconisé de consommer des repas à forte teneur en eau et une proportion plus faible en énergie pendant la saison d’été, recommandant d’augmenter la consommation de légumes frais, notamment les salades, et de se contenter d’un seul type de fruits à chaque repas, car la diversification alimentaire peut avoir un effet négatif sur les taux de graisses dans le sang.

Elle a également conseillé d’éviter les fritures qui restent longtemps dans l’estomac et de privilégier les aliments cuits à la vapeur, tout en consommant une quantité suffisante d’eau afin d’éviter la déshydratation.