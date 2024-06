Le monde des influenceurs en deuil : Farah Belkadhi nous a quittés

La célèbre et jeune instagrameuse Farah Belkadhi est tragiquement décédée aujourd’hui d’un arrêt cardiaque lors de son voyage à Malte.

Cette nouvelle bouleversante a été partagée par plusieurs de ses collègues instagrameuses sur leurs comptes, notamment Meriem Debbagh et Maram Ben Aziza, qui étaient parmi ses amies les plus proches. Le décès soudain de Farah a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans et amis lui rendent hommage et expriment leur chagrin. Paix à son âme.