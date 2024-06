L’INSSPA présente des conseils et recommandations aux citoyens à l’occasion de Aid El Idha

L’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) relevant du ministère de la santé a présenté quelques conseils et recommandations aux citoyens relatifs à la sécurité sanitaire des moutons de sacrifice en raison de la hausse des températures.

Elle a précisé dans un document d’information publié à l’occasion de la fête de Aid El Idha que ces conseils visent à garantir la sécurité sanitaire des moutons de sacrifice au niveau de l’achat, recommandant la nécessité de veiller à ce que l’animal soit actif et réactif, ne présentant pas de signes de maladies animales telles que la toux, la diarrhées, des inflammations et une augmentation au niveau de l’abdomen.

Elle a souligné l’importance de mettre l’animal dans un endroit aéré et de le garder à l’ombre pour préserver la qualité de la viande, ajoutant que l’alimentation doit être exclusivement constituée de paille sèche et d’eau.

L’INSSPA a signalé la nécessité de contacter un médecin vétérinaire en cas de doute sur la situation sanitaire du mouton de sacrifice.

S’agissant de l’abattage, elle a recommandé de choisir un endroit propre et des couteaux bien aiguisés, ajoutant que la personne chargée d’abattre l’animal doit porter une tenue propre.

L’instance a précisé que les lieux d’abattage et les ustensiles utilisés doivent être nettoyés avec les détergents adéquats. Les organes et parties non comestibles et les déchets y compris le contenu de l’appareil digestif doivent être enfouis dans le sol ou placés dans des sacs spéciaux et déposés dans un endroit approprié, en attendant leur collecte par les services municipaux.

La viande doit être conservée dans un endroit frais jusqu’à son utilisation.