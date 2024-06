Tunisie : lancement officiel de la 5G début 2025

La Tunisie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le domaine des technologies de l’information avec le lancement officiel de la 5G prévu pour début 2025.

Lors d’un conseil ministériel restreint présidé par le chef du gouvernement Ahmed Hachani, il a été décidé de commercialiser ce service à partir de cette date. La feuille de route adoptée prévoit la création d’une commission chargée de préparer les étapes nécessaires à l’octroi des licences. Le projet vise à répondre aux besoins croissants en capacité de flux, vitesse de réponse et qualité de navigation, tout en intégrant des applications modernes telles que l’internet des objets, le contrôle à distance et les réalités virtuelle et augmentée. M. Hachani a insisté sur l’importance de cette initiative dans le cadre de la stratégie nationale numérique 2022-2025, pour positionner la Tunisie à l’avant-garde du développement technologique et attirer les investissements dans le secteur numérique.