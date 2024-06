Tunisie : Démarrage des épreuves écrites de la session principale du BAC 2024

Les épreuves écrites de la session principale de l’examen du baccalauréat 2024 ont commencé aujourd’hui mercredi, Dès 8 heures du matin, avec au total 140 213 candidats répartis sur 586 centres d’examen. Ces épreuves se poursuivront les 5, 6, 7, 10, 11 et 12 juin, et les résultats seront proclamés le 25 juin 2024.

Les candidats des différentes sections ont commencé cet examen par l’épreuve de philosophie, suivie dans une deuxième séance par la troisième langue étrangère pour les candidats des sections mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques, Informatique, économie et gestion, alors que les candidats des sections Lettres et Informatique passent l’épreuve de la troisième langue étrangère, les sciences de la vie et de la terre (SVT) ou les mathématiques. Les candidats de la section sports passent les épreuves de l’histoire ou la géographie.

Les candidats se répartissent en 115 793 élèves inscrits dans les établissements publics et 17 398 élèves inscrits dans les lycées privés, en plus de 7 000 candidats libres.

Au cours de cette session, le ministère a également permis à 15 élèves de passer l’examen en prison, outre des mesures spécifiques comme l’agrandissement de l’écriture pour 93 candidats, et en braille pour 47 élèves, et la traduction des sujets en français (philosophie pour la section scientifique, histoire et géographie pour la section économie et gestion) pour 7 élèves, alors que 623 candidats bénéficieront du prolongement de la durée de l’examen d’un quart d’heure.

S’agissant du nombre de candidats, La section “économie et gestion” occupe le premier rang avec 46 377 candidats, suivie de la section “sciences expérimentales” avec plus de 28 000 candidats, de la section “Lettres” avec environ 27 000 candidats. La filière “sports” est en bas du classement avec 1427 candidats.

Le ministère de l’éducation a consacré à cet effet 586 centres d’examen, 28 centres de correction, 27 centres de dépôt et 7 centres de collecte.

Les résultats seront annoncés le 25 juin 2024 et la session de contrôle est prévue les 1er, 2, 3 et 4 juillet 2024, suivie de l’annonce des résultats le 14 juillet 2024.

A noter que le nombre de candidats à l’examen du baccalauréat 2024 a augmenté de 2305 candidats par rapport à la session 2023.

Rappelons que le taux de réussite l’année dernière aux sessions principale et de contrôle était de 50,91 %, soit l’équivalent de 66 733 élèves.