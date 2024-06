Report de la CAN 2025 au Maroc

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le report de la Coupe d’Afrique des Nations “Maroc 2025” au début de l’année 2026.

Cette décision, relayée par le secrétaire général de la CAF et rapportée par le journal français L’Équipe le mercredi 5 juin 2024, a été prise en raison du calendrier chargé des compétitions internationales et continentales, ainsi que des qualifications pour diverses compétitions de clubs et d’équipes nationales. Le report de la CAN est particulièrement motivé par sa coïncidence avec la Coupe du Monde des Clubs 2025, qui se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

Cette première édition avec 32 équipes inclura quatre clubs africains : Al Ahly d’Égypte, le Wydad Casablanca du Maroc, Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud et l’Espérance Sportive de Tunis.