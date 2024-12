Ce soir : pluies et températures en baisse jusqu’à 6°C !

Ce jeudi soir, le temps restera instable avec des nuages parfois denses sur l’ensemble du pays, accompagnés de pluies sporadiques et localement orageuses, principalement sur le nord et les côtes orientales. Selon le dernier bulletin de l’Institut National de la Météorologie, des vents de secteur nord-ouest souffleront avec une intensité forte à très forte près des côtes et sur les hauteurs, et modérée à forte dans l’intérieur du pays, pouvant entraîner des tourbillons de sable localisés dans le sud-ouest. La mer sera agitée, voire très agitée au nord et localement forte sur les côtes orientales. Les températures nocturnes varieront entre 8 et 14 degrés, tandis que dans les montagnes de l’ouest, elles pourront descendre jusqu’à 6 degrés.