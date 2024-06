Korba : bientôt une rénovation de la corniche pour 1,4 million de dinars

À Korba, le secrétaire général de la municipalité et responsable de la gestion du conseil municipal, Mourad Ben Oun, a annoncé à Mosaïque FM la finalisation de l’étude d’extension et d’aménagement de la corniche de Korba. Il a confirmé que le conseil municipal commencera les travaux dès le mois d’octobre prochain. Les travaux d’aménagement de la corniche de Korba, d’un coût d’environ un million et quatre cent mille dinars, comprennent l’élargissement du trottoir longeant la mer, l’installation de nouveaux lampadaires, de chaises et l’aménagement des voies d’accès à la corniche afin qu’elle puisse être exploitée tout au long de l’année et pas seulement pendant la saison estivale, a-t-il ajouté.