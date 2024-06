Tunisie – Météo : Chute de pluie attendue dans ces régions

Le ciel sera parfois nuageux, ce dimanche, avec quelques pluies, localement, durant le matin, sur les régions côtières nord, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le temps sera marqué, l’après-midi, par l’apparition de cellules orageuses sur les régions du nord et centre-ouest, suivies de précipitations éparses.

Le ciel sera passagèrement nuageux sur sud du pays. Les températures se situeront entre 23 et 27 degrés dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 30 et 36 degrés ailleurs. Elles peuvent atteindre les 38 degrés à l’extrême sud du pays.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et au centre, et de secteur Est au sud.

Sa vitesse sera relativement forte à forte, près de côtes et au sud, avec des phénomènes de sable, et faible à modérée dans le reste de régions.La mer sera agitée à très agitée, au nord, et très agitée au niveau des côtes Est et du Golfe de Gabès.