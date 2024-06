Météo : nuages et averses attendus cette nuit avec des rafales de vent

La nuit de ce dimanche 2 juin 2024 sera marquée par des nuages passagers dans la plupart des régions, parfois denses dans le nord et le centre du pays, accompagnés de cellules orageuses entraînant des pluies locales, selon l’Institut National de la Météorologie.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et près des côtes, et du secteur est dans le reste du pays, modérés localement forts dans le sud avec des tourbillons de sable, et faibles à modérés ailleurs. Les températures nocturnes oscilleront généralement entre 20 et 24 degrés, atteignant 26 degrés dans le sud.