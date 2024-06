Le Croissant-Rouge a collecté 20 millions de dinars pour Gaza

Lors d’une conférence de presse ce samedi 1er juin 2024, le trésorier du Croissant-Rouge tunisien a affirmé que l’organisation a collecté environ 20 millions de dinars depuis le début de la campagne de collecte de fonds pour Gaza.

Il a précisé que l’organisation a envoyé quatre avions chargés d’aides et se prépare à envoyer un navire vers Gaza. En ce qui concerne les dépenses effectuées par le Croissant-Rouge au profit des Palestiniens, le trésorier a indiqué qu’un million de dinars ont été alloués pour l’achat de prothèses pour 11 blessés palestiniens, ainsi que 500 mille dinars pour l’équipement médical du camp médical de terrain.

De plus, 250 mille dinars ont été dépensés pour les frais de subsistance, 45 mille dinars pour l’achat d’équipements de physiothérapie, et 18 mille dinars pour l’achat d’ordinateurs pour les étudiants palestiniens en apprentissage à distance. En ce qui concerne les vidéos montrant la destruction d’équipements et de denrées alimentaires devant le siège du Croissant-Rouge, les membres de l’organisation n’ont pas nié ces actes, expliquant qu’ils étaient dus à l’abondance des dons et à l’incapacité des bénévoles à les trier, ainsi qu’à l’existence de procès-verbaux de destruction légaux à cet effet.