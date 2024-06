Bac 2024 : Vérifiez vos notes et codes de contrôle continu sur edunet.tn

Les candidats au baccalauréat (session 2024) des lycées publics et privés, peuvent consulter leurs notes et codes de contrôle continu (la moyenne annuelle, le code de conduite, la moyenne finale en éducation physique, la moyenne finale en travaux pratiques de technologie) via le site www.edunet.tn, à partir du 7 juin courant et jusqu’au 10 juin 2024.

Selon un communiqué du ministère de l’éducation, en cas d’erreur, le candidat doit télécharger la demande de recours, disponible sur le site, et la remettre à l’administration de son lycée au plus tard le 11 juin 2024.