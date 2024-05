Le président Saïed : le patriotisme des tunisiens en Chine, un atout pour la guerre de libération nationale

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré ce soir à l’Agence Tunis Afrique Presse que le profond sentiment patriotique qu’il a observé chez les membres de la communauté tunisienne en Chine est une preuve de leur engagement envers la Tunisie, même s’ils travaillent à des milliers de kilomètres de leur pays.

Il a salué le haut niveau de patriotisme et d’appartenance manifesté par ces hommes et femmes, soulignant qu’ils cherchent activement des moyens pour contribuer au développement de la Tunisie. Le Président Saïed a également exprimé son appréciation pour la fierté et la détermination des Tunisiens vivant en Chine à œuvrer pour le bien de leur patrie. Il a ajouté que “le monde entier mène une guerre de libération, et nous en Tunisie, menons une guerre de libération nationale sur tous les fronts”. Avec de telles compétences et un tel sens d’appartenance de la part des membres de la communauté tunisienne, le Président est convaincu que la guerre de libération nationale se soldera par une victoire éclatante.