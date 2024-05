Ouverture d’enquête pour blanchiment d’argent contre Zghidi et Bsaïes !

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zeitouna, a annoncé à Mosaïque FM que le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête suite à des informations sérieuses concernant l’implication de Mourad Zghidi et Borhen Bsaïes, alors qu’ils travaillaient pour des stations de radio et des chaînes de télévision, dans des actes relevant de la loi sur le blanchiment d’argent.

Ces actes sont liés à leurs sources de financement, à l’utilisation, à la gestion et à la destination de ces fonds, avec de sérieux soupçons d’enrichissement illicite et de détention illégale de parts et de propriétés dans des entreprises. À la lumière de ces informations, l’unité nationale chargée des crimes financiers complexes de la direction de la police judiciaire a été mandatée pour enquêter sur l’affaire et effectuer les expertises financières et fiscales nécessaires.