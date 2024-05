Lundi 27 mai : temps partiellement nuageux et températures stables

Lundi 27 mai 2024, le temps sera caractérisé par des passages nuageux sur la plupart des régions, devenant partiellement nuageux l’après-midi dans le nord et le centre. Le vent, venant du secteur est, sera faible à modéré avec une vitesse de 15 à 30 km/h, puis se renforcera légèrement l’après-midi près des côtes et au sud. La mer sera peu agitée, devenant agitée dans la zone de Serrat et le golfe de Gabès. Les températures maximales resteront stables, oscillant entre 25 et 30 degrés dans les zones côtières de l’est et les hauteurs, et entre 31 et 36 degrés dans les autres régions.