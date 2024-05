Depuis le début du mois d’avril jusqu’au 22 mai, les équipes de contrôle économique de la direction régionale du commerce à Béja ont enregistré un total de 431 infractions économiques. Elles ont saisi 20 tonnes d’orge, 5300 kg de semoule subventionnée, 4140 kg de farine, ainsi que diverses autres quantités de produits subventionnés, selon un rapport de cette direction obtenu par le bureau de l’agence TAP à Béja.

Ces infractions ont été relevées après que 160 équipes de contrôle économique ont effectué 3871 visites dans des magasins et marchés répartis dans toutes les délégations du gouvernorat de Béja. Les infractions constatées concernent les augmentations de prix (191 infractions), l’absence de factures (118 infractions), l’utilisation de produits subventionnés dans des domaines non autorisés, les hausses de prix, le refus de vente, l’absence de vérification des appareils de pesage, la dissimulation de marchandises et la publicité mensongère.

Le secteur des produits alimentaires a représenté environ 40 % des infractions, avec 66 infractions enregistrées dans le secteur des fruits et légumes, 46 infractions dans le secteur des cafés, 33 infractions dans le secteur des boulangeries et pâtisseries, 23 infractions dans le secteur de la volaille et des œufs, ainsi qu’un certain nombre d’autres infractions dans les secteurs de la viande rouge, des restaurants, des vêtements et des chaussures.