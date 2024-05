La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa 9e place mondiale dans le nouveau classement WTA, publié dimanche à la veille de son entrée en lice au tournoi de Roland-Garros.

Lors du premier tour du tableau féminin, Jabeur sera confrontée, lundi, à l’Américaine Sachia Vickery (124e) qui a bénéficié d’une Wild-Card. En cas de victoire, elle croisera le fer avec la gagnante du match entre l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (25e) et la Colombienne Maria Osorio Serrano (77e).

Au cours de la dernière édition, rappelle-t-on, la Tunisienne avait atteint les quarts de finale, son meilleur résultat sur l’ensemble de ses précédentes participations à ce deuxième tournoi du Grand Chelem dont elle avait remporté l’édition 2011 chez les juniors.

Cette année, la tenniswoman tunisienne tentera de réaliser une meilleure performance après une série de résultats en deça des attentes, notamment sur terre battue, à cause de problèmes au genou.

A la veille du coup d’envoi du Roland-Garros, Jabeur (29 ans) a reconnu que sa saison sur terre battue n’était pas idéale, affirmant qu’elle tentera d’aller le plus loin possible dans ce tournoi.

“En tant que joueuse de tennis professionnelle, on a toujours le sentiment que l’on aurait pu mieux faire. J’essaie toujours de rester positive, de tirer des enseignements, de voir où je peux m’améliorer. Certains matchs se sont joués à pas grand-chose. Ces derniers temps, j’ai essayé de me concentrer davantage sur moi-même plutôt que sur les autres joueuses et de quitter le court sans nourrir de regrets. C’est parfois difficile, mais j’essaie de le faire pour gagner en confiance pour les matchs suivants”, a-t-elle déclaré au site officiel du tournoi.

“Je ne vais certainement pas me morfondre, ça ne servirait à rien. Je fais au jour le jour. Je sais jouer sur terre battue et physiquement, je suis prête, bien plus qu’il y a quelques mois. Pour moi, c’est la chose la plus importante. Je me concentre sur mon tennis et j’espère aller aussi loin que possible dans le tableau. Je pense que j’ai le jeu qu’il faut pour y parvenir”, a ajouté la Tunisienne.

. Classement WTA au 27 mai:

1. Iga Swiatek (POL) 11695 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8138

3. Coco Gauff (USA) 7638

4. Elena Rybakina (KAZ) 5673

5. Jessica Pegula (USA) 4550

6. Markéta Vondrousová (CZE) 4143

7. Maria Sakkari (GRE) 3980

8. Zheng Qinwen (CHN) 3945

9. Ons Jabeur (TUN) 3748

10. Danielle Collins (USA) 3472 (+2)

11. Jelena Ostapenko (LAT) 3318 (-1)

12. Madison Keys (USA) 3283 (+4)

13. Daria Kasatkina (RUS) 3258 (-2)

14. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2983

15. Jasmine Paolini (ITA) 2898 (-2)

16. Karolina Muchova (CZE) 2810 (-1)

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2580 (+2)

18. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2480

19. Elina Svitolina (UKR) 2290 (+2)

20. Marta Kostyuk (UKR) 2180