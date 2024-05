Enfidha : le mausolée de Sidi Abdelkader saccagé et endommagé !

Les habitants de Takrouna, un village historique près d’Enfidha, se sont réveillés ce samedi 25 mai 2024 pour découvrir que la mausolée du saint Sidi Abdelkader avait été vandalisé. La porte du sanctuaire a été brisée et un trou a été creusé, probablement dans une tentative de vol à la recherche de trésors cachés. Les unités de la Garde nationale ont pris en charge l’enquête et ont informé le ministère public pour identifier les auteurs et comprendre les véritables motifs de cet acte de vandalisme. Amal Saadaoui, la déléguée d’Enfidha, a déclaré à un correspondant de la radio Diwan FM que les autorités locales avaient été informées de l’incident et que les services de sécurité avaient pris en main l’affaire. Elle a également mentionné que le sanctuaire avait récemment fait l’objet de travaux de restauration par l’Institut national du patrimoine.