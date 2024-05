Kais Saïed reçoit l’ambassadeur du Qatar à Tunis

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, l’ambassadeur du Qatar en Tunisie, Saad Ibn Nasser Al-Hamidi à l’occasion de la fin de sa mission.

Selon un communiqué de la présidence, lors de cette réunion, Saied a fait part de son estime et considération à l’ambassadeur Qatari pour ses efforts déployés en vue de booster les relations bilatérales entre les deux pays, réaffirmant à ce propos le souci constant de la Tunisie de raffermir les liens de fraternité, de coopération et de partenariat avec l’Etat du Qatar frère dans différents secteurs et domaines.

De son côté, l’ambassadeur Qatari a tenu à remercier le chef de l’Etat et les autorités Tunisiennes pour l’appui et l’encadrement qui lui ont été réservés lors de l’accomplissement de sa mission, réaffirmant la disposition de son pays à promouvoir les relations avec notre pays et à les diversifier au service de l’intérêt commun des deux pays et peuples frères.