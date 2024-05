Exercice en baie de Tunis : le Tanit libéré lors d’une opération militaire

Aujourd’hui, vendredi 24 mai 2024, une simulation d’opération de libération a été menée dans la baie de Tunis, impliquant le ferry “Tanit” et des unités flottantes de la Marine nationale, accompagnées d’une équipe d’intervention spécialisée des forces navales, de plongeurs experts de la Marine et de deux hélicoptères de l’armée de l’air. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un entraînement pour sécuriser les navires commerciaux et les ferries contre les menaces terroristes et les actes de piraterie en mer, selon le ministère de la Défense. Le scénario de l’exercice prévoyait l’intervention des unités militaires après avoir reçu un appel de détresse du capitaine du “Tanit”, signalant la présence d’éléments armés à bord qui retenaient en otages l’équipage et certains passagers. Grâce au soutien des hélicoptères militaires, les forces navales ont réussi à maîtriser les éléments armés, à libérer le ferry “Tanit” et à évacuer certains blessés.