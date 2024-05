L’Irlande rejoint la Norvège et l’Espagne dans la reconnaissance de l’État de Palestine

La Présidence palestinienne a salué aujourd’hui la décision de la Norvège, de l’Espagne et de l’Irlande de reconnaître l’État de Palestine.

Dans un communiqué de presse, la Présidence a salué l’annonce du Premier ministre norvégien de reconnaître l’État de Palestine et le fait que les procédures de délivrance des décrets de reconnaissance seront achevées le 28 mai de cette année.

La présidence a hautement apprécié la contribution de cette décision de la Norvège en consacrant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination sur sa terre et en prenant des mesures concrètes pour soutenir la mise en œuvre de la solution à deux États.

« Le Royaume de Norvège a fermement soutenu les droits du peuple palestinien au cours des dernières années et a voté en faveur de ces droits dans les enceintes internationales, » a ajouté la Présidence.

« Cette première décision constitue le point culminant de ces positions et est conforme aux principes du droit international qui reconnaissent le droit des peuples à se débarrasser du colonialisme et de l’oppression et à vivre dans la liberté, la justice et l’indépendance. »

La Présidence a ajouté dans son communiqué que le droit des peuples à l’autodétermination est un droit établi reconnu par le droit international, et l’État de Palestine renouvelle son appel continu aux pays qui n’ont pas encore reconnu l’État de Palestine à assumer leurs responsabilités et reconnaître le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et restaurer la confiance dans un système mondial fondé sur des règles et des droits égaux pour tous les peuples de la terre.

La présidence a exhorté les pays du monde, en particulier les pays européens qui n’ont pas encore reconnu l’État de Palestine, à reconnaître l’État de Palestine conformément à la solution à deux États internationalement reconnue, fondée sur les résolutions de légitimité internationale et les lignes de 1967, et de suivre l’exemple de la Norvège, qui a choisi la voie du soutien à l’instauration de la paix et de la stabilité et de la consolidation des règles de la légitimité internationale et du droit international.

Dans une déclaration de presse séparée, la présidence a salué l’annonce par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez de la reconnaissance de l’État de Palestine et le fait que le décret de reconnaissance sera publié après la prochaine réunion du gouvernement du 28 mai.

La présidence a estimé que « cette mesure reflète la volonté de l’Espagne de soutenir le peuple palestinien et ses droits inaliénables et légitimes à sa terre et à sa patrie ».

Elle a souligné que «la décision de l’Espagne, à l’heure actuelle, est une contribution des pays qui croient en la solution à deux États comme une option qui représente la volonté et la légitimité internationales, pour sauver cette solution, qui est systématiquement détruite à cause des politiques sionistes , notamment à travers la poursuite de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza ».

Il convient de mentionner que 9 pays membres de l’Union européenne reconnaissent l’État de Palestine : la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, Chypre, la Suède et Malte.