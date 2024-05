Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps peu de nuages sur l’ensemble du pays. Les nuages vont s’épaissir progressivement l’après-midi dans les régions occidentales du Nord, avec apparition d’orages accompagnés de pluies, puis incluant localement, les régions de l’Est.

Des chutes de grêle dans des endroits limités sont à prévoir.

Le vent sera faible, modéré au Nord et au Centre, puis se renforcera relativement l’après-midi dans les zones côtières, et relativement fort au Sud, avec un phénomène de sable localement.

La mer sera agitée dans la région de Serrat et dans le golfe de Gabès et peu de turbulences sur le reste du littoral.

Les températures seront généralement stables. Les maximales varieront entre 23 et 29 degrés dans le Nord, les zones côtières de l’Est et les hauteurs et entre 30 et 35 dans le reste des régions. Elles atteindront 38 à l’extrême Sud, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.