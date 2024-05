Kasserine : retrait de 20 licences illégales dans le secteur du tabac et des allumettes

Le premier délégué de la région de Kasserine, Ahmed Hamdi, a annoncé aujourd’hui, mardi 21 mai 2024, à Mosaïque FM, le retrait de 20 licences dans le secteur du tabac et des allumettes, suite au travail du comité consultatif du tabac et des allumettes dans les délégations de Haïdra et Sbiba.

Il a révélé que des employés et d’autres personnes avaient obtenu des licences dans ce domaine de manière illégale au cours de la dernière décennie et des périodes antérieures. Hamdi a également mentionné la suspension de l’activité de 14 autres licences dans les mêmes délégations, qui comptent au total 59 licences pour le tabac et les allumettes.

Il a insisté sur la nécessité de nettoyer ce secteur dans toutes les délégations de la région, affirmant qu’aucune licence ne serait accordée sans que les conditions légales requises ne soient remplies.