80.000 migrants illégaux volontairement rapatriés de Libye depuis 2015

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a rapporté mardi que 80.000 migrants illégaux avaient été volontairement rapatriés de Libye vers leur pays d’origine depuis 2015, avec le soutien du Programme d’aide au retour humanitaire volontaire (VHR) de l’OIM en Libye.

“L’OIM en Libye a aidé 80.000 migrants à rentrer chez eux volontairement et en toute sécurité depuis 2015 dans le cadre de son programme de retour humanitaire volontaire (VHR), qui continue d’être une bouée de sauvetage humanitaire pour les migrants bloqués en provenance de 49 pays différents d’Afrique et d’Asie, leur offrant un moyen sûr et digne de rentrer chez eux et de reconstruire leur vie “, a déclaré l’OIM dans un communiqué sur sa page Facebook.

Parmi les migrants rapatriés figurent 2.733 victimes de la traite des êtres humains, 843 enfants non accompagnés ou séparés de leur famille et 5.144 migrants ayant des besoins médicaux, indique le communiqué.

Les migrants rapatriés reçoivent une aide à l’accueil après leur arrivée dans les pays de retour ainsi qu’un soutien complet à la réintégration grâce à des programmes individuels d’aide à la réintégration, comprenant un soutien économique, social et psychosocial, ajoute le communiqué.