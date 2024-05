Live exceptionnel ce soir de l’Espérance Sportive de Tunis avec le Dr Ghassan Abou Sitta

La page officielle de l’Espérance Sportive de Tunis annonce un direct ce soir à partir de 20h00 avec le Dr Ghassan Abou Sitta, surnommé “le médecin des guerres”. Ce chirurgien palestinien, interdit d’entrée en France et en Allemagne pour son soutien à Gaza et ses témoignages contre l’occupation, est reconnu pour son engagement inébranlable envers sa communauté.

L’image de ce militant infatigable a récemment été mise en avant par les supporters de l’Espérance lors de leur match contre Al Ahly, exprimant leur solidarité avec sa cause. Ce live promet d’être un moment fort de partage et de soutien, réunissant la diaspora palestinienne et les fans de football autour de valeurs communes de résistance et de justice.