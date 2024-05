Tunisie : Premiers départs et retours des pèlerins pour la saison du Hajj 2024

La compagnie aérienne « Tunisair » a programmé 46 vols (aller-retour) pour transporter 6066 pèlerins tunisiens vers les lieux saints, a indiqué le ministère du Transport.

Pour la saison du Hajj 2024 /1445, ces vols (aller-retour) concerneront 7 aéroports tunisiens internationaux : Tunis-Carthage (24 vols), Monastir (8 vols), Sfax (8 vols), Tozeur (1 vol), Gafsa (1 vol), Tabarka (1 vol) et Gabès (1 vol).

Le premier vol des pèlerins tunisiens vers la Mecque à bord de la compagnie « Tunisair » transportant 265 pèlerins a quitté, mercredi 22 mai 2024, l’aéroport de Tunis-Carthage en direction des lieux saints.

Le dernier vol décollera le 11 juin 2024 de l’aéroport Tunis-Carthage. Le premier retour des voyageurs tunisiens à partir de Djeddah est programmé le 21 juin, tandis que le dernier vol est prévu pour le 9 juillet 2024.

Le département du transport a précisé que des mesures ont été prises pour garantir les meilleures conditions de réussite de la saison du Hajj.

La compagnie aérienne « Tunisair » a envoyé une équipe multidisciplinaire vers l’Arabie Saoudite pour faciliter le retour des pèlerins tunisiens. Il s’agit de superviser les opérations d’enregistrement et d’embarquement depuis les aéroports de Djeddah et Médine, et ce, en coordination avec les membres des missions des Ministères de la Santé et des Affaires religieuses et de la Société des Services et des Résidences.

Le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi a indiqué, lundi, que 10 982 pèlerins tunisiens devraient accomplir les rites du Hajj dont mille pèlerins pris en charge de l’étranger.

La moyenne d’âge des pèlerins pour cette année est 56 ans. La doyenne est âgée de 104 ans originaire de Remada (Tataouine) et la plus jeune des pèlerins, originaire de Sfax est âgée de 25 ans.

A noter que le coût du a été fixée cette saison à près de 20 000 dinars.