Tunisie : vaccination contre le cancer du col de l’utérus pour les filles de 12 ans à partir de 2025

À partir de 2025, le vaccin contre le cancer du col de l’utérus sera inclus dans le calendrier national de vaccination en Tunisie, selon une déclaration faite ce mercredi par le Dr Bachir Zawawi, spécialiste en gynécologie-obstétrique et membre de la Société Tunisienne de Gynécologie Obstétrique, à l’agence TAP. Ce vaccin ciblera les jeunes filles dès l’âge de 12 ans. En parallèle, une stratégie nationale pour l’éradication du cancer du col de l’utérus sera lancée, incluant un dépistage du virus du papillome humain (VPH) chez les femmes à partir de 30 ans. Actuellement, le dépistage consiste à analyser les cellules du col de l’utérus pour détecter des anomalies. Ce programme, initié par le ministère de la Santé en partenariat avec la Société Tunisienne de Gynécologie Obstétrique, prévoit des campagnes de sensibilisation dès 2025. En Tunisie, on enregistre annuellement entre 300 et 400 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus, mettant en lumière la nécessité d’un dépistage précoce. Le VPH est une infection virale pouvant causer des verrues et divers cancers, bien que la majorité des infections ne conduisent pas au cancer.