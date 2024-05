ONU : la Chine exhorte l’entité sioniste à cesser son offensive à Rafah

Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, a déclaré lundi que l’entité sioniste devait immédiatement cesser son offensive militaire à Rafah, dans la bande de Gaza.

Face à la forte opposition de la communauté internationale, l’entité sioniste poursuit son offensive à grande échelle sur Rafah, poussant une fois de plus des centaines de milliers d’habitants de Gaza à se déplacer, a indiqué M. Fu, exprimant la grave préoccupation et la forte opposition de la Chine à l’égard de l’opération.

“Rien ne peut justifier la perpétuation d’un conflit. La punition collective des civils ne crée pas les conditions propices au sauvetage des otages. L’entité sioniste doit immédiatement cesser son opération militaire à Rafah”, a-t-il affirmé au Conseil de sécurité des Nations Unies.

La Chine soutient de nouvelles actions du Conseil de sécurité pour garantir la mise en œuvre de sa Résolution 2728, qui exige un cessez-le-feu humanitaire, a poursuivi M. Fu, ajoutant que la Chine espère également que les Etats-Unis, en tant que pays exerçant une influence majeure sur Israël, pourront respecter l’impartialité et faciliter efficacement un cessez-le-feu et la cessation des hostilités.

La catastrophe humanitaire actuelle à Gaza est inconcevable. L’occupation du poste frontière de Rafah a sérieusement entravé l’accès à l’aide humanitaire, car les fournitures humanitaires en provenance de Jordanie et à destination de Gaza ont été bloquées et sabotées, tandis que les travailleurs humanitaires et le personnel des Nations Unies sont confrontés à de multiples obstacles, voire à des risques pour leur vie, ce qui est inacceptable, a estimé M. Fu.

Les voies terrestres sont cruciales pour l’acheminement de l’aide humanitaire et n’ont pas de substitut, a-t-il ajouté, notant que l’entité sioniste devrait effectivement respecter ses obligations en vertu du droit international et du droit humanitaire international, en ouvrant immédiatement tous les points de passage terrestres et en assurant l’approvisionnement en nourriture, en médicaments, en carburant et en autres produits de première nécessité.

Notant que la solution à deux Etats est le seul moyen viable de résoudre la question ”israélo-palestinienne”, M. Fu a rappelé que la Chine soutenait la création d’un Etat palestinien indépendant et son admission rapide en tant que membre à part entière des Nations Unies.

Gaza constitue une partie inaliénable de la Palestine, a poursuivi le diplomate chinois, ajoutant que toute proposition sur la gouvernance de Gaza après le conflit devrait respecter la volonté du peuple palestinien, les préoccupations légitimes des pays de la région et ne devrait pas s’écarter de l’orientation générale de la solution à deux Etats.

Le 15 mai marque le 76e anniversaire de la Nakba, l’exode massif des Palestiniens qui s’est produit en 1948 à la suite de la création de l’Etat d’Israël, a souligné M. Fu. Pendant des décennies, des générations de Palestiniens ont lutté avec acharnement pour leurs droits légitimes, a-t-il ajouté.

La Chine continuera à travailler sans relâche avec la communauté internationale pour promouvoir un cessez-le-feu immédiat à Gaza, atténuer la catastrophe humanitaire et mettre en œuvre la solution à deux Etats, afin que la Nakba appartienne à jamais au passé, que la Palestine et ”Israël” puissent vivre côte à côte dans la paix et que le Moyen-Orient puisse jouir d’une paix et d’une stabilité durables, a conclu M. Fu.