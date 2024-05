Sanctions FIFA : la Guinée-Équatoriale perd deux matchs par forfait avant d’affronter la Tunisie

La Guinée-Équatoriale, prochain adversaire de la Tunisie, a été sévèrement sanctionnée par la Commission de discipline de la FIFA.

Suite à une procédure ouverte concernant la participation inéligible d’Emilio Nsue Lopez à plusieurs matchs de l’équipe nationale, notamment lors des deux rencontres préliminaires de la Coupe du Monde 2026 contre la Namibie et le Liberia, les deux matchs disputés les 15 et 20 novembre 2023 ont été déclarés perdus par forfait (3-0) pour la Guinée-Équatoriale. En plus de cette sanction sportive, une amende de 150 mille francs suisses a été infligée, et Lopez se voit interdit de représenter toute fédération de football pendant six mois.

Il convient de rappeler que la Guinée-Équatoriale affrontera la Tunisie le 5 juin 2024, lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, groupe 8.