Recherche tragique : le corps d’un jeune homme retrouvé après plusieurs jours à Béja

Le jeudi 23 mai 2024, le corps d’un jeune homme de 38 ans, disparu depuis quelques jours, a été retrouvé dans les eaux de l’oued Qarag, dans la délégation de Amdoun, gouvernorat de Béja.

Selon une source de la protection civile de Béja, des témoins avaient signalé mardi dernier la découverte de documents personnels et de vêtements appartenant au jeune homme sur les rives de l’oued. Les équipes de sauvetage et de plongée se sont immédiatement rendues sur place et ont entamé des recherches, sans succès jusqu’à 20 heures ce jour-là. Les recherches se sont poursuivies toute la journée de mercredi avec la collaboration des agents de la Garde nationale et des habitants, le jeune homme étant originaire de la région.

Ce jeudi, les secouristes ont reçu un signalement des habitants indiquant la présence d’un corps sur la rive de l’oued, mais à un endroit éloigné du site initial des recherches. Il a été confirmé qu’il s’agissait du jeune homme disparu. La dépouille, ne présentant aucune trace de violence, a été transférée sur ordre du parquet à l’hôpital régional de Béja puis aux hôpitaux de la capitale pour autopsie et détermination des causes du décès.