Tunisie : Séance de travail entre l’ISIE et la Cour des comptes

Le projet d’amendement d’une précédente décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) publiée en août 2014 a été au centre d’une séance de travail, jeudi, entre le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, et la représentante de la Cour des comptes, Fadhila Gargouri.

Il s’agit de la décision n° 20 du 8 août 2014 relative aux règles, procédures et modes de financement de la campagne électorale.

Lors de cette séance, plusieurs propositions ont été examinées, susceptibles de consolider les principes fondamentaux du contrôle de financement des campagnes électorales et le rôle confié à l’instance électorale pour garantir l’intégrité, la transparence et la sécurité du processus électoral et contrer les tentatives d’influencer la volonté des électeurs et d’orienter leurs choix à travers les fonds politiques sales ou encore les financements étrangers suspects.

Selon un communiqué de l’instance, les participants à cette séance ont aussi évoqué les mesures à prendre en cas de violations, l’accent ayant été mis sur l’impératif d’appliquer la loi à tous sans exception.

Appuyer la coordination établie entre l’ISIE et la Cour des comptes en tout ce qui concerne les affaires électorales a aussi été souligné pendant la réunion.

La décision n°2014-20 est composée de 58 articles répartis sur 6 chapitres. Certains articles ont été amendés.

Ont assisté à cette séance Naoufel Frikha, vice-président de l’ISIE, Mohamed Tlili Mnasri, membre du conseil et porte-parole de l’instance, Najla Abrougui, Mahmoud El Ouaer, Aymen Bou Ghattas, membres du conseil de l’instance et représentants du comité exécutif.