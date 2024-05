Tunisie : Séance de travail entre Kamel Féki et le Conseiller fédéral suisse

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, a eu une séance de travail avec le conseiller fédéral suisse et chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), Beat Jans, en présence de la délégation l’accompagnant et de l’ambassadeur suisse à Tunis.

Les deux parties ont passé en revue l’avancement des projets de coopération bilatérale en cours, liées aux domaines de sécurité et de migration et examiné les moyens d’appuyer les efforts des unités sécuritaires tunisiennes, notamment à travers les équipements, la formation et le développement de la coopération bilatérale entre les ministères de l’Intérieur des deux pays au service des intérêts des deux peuples amis.

Selon un communiqué du département de l’Intérieur, les deux parties ont également fait part de la convergence des points de vue à l’égard du phénomène de migration irrégulière.

Ils ont souligné l’impératif d’adopter une approche globale pour traiter ce phénomène, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour faire face aux organisations criminelles opérant dans ce domaine.

Féki a considéré que l’expérience suisse en matière de migration constitue un modèle exceptionnel faisant de ce pays une référence historique au sein de l’Union européenne.

Le Conseiller fédéral a, pour sa part, salué l’approche tunisienne en matière de lutte contre la migration irrégulière et le rôle “positif” de la Tunisie dans la protection des migrants, soulignant la position de la Suisse en faveur de l’État tunisien et l’intérêt qu’elle porte au maintien de sa stabilité.