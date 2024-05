Nouveau partenariat entre les universités tunisiennes et l’Université américaine “Wyoming”

Un nouveau programme de partenariat est en cours de préparation entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’Université américaine “Wyoming”.

Selon Ahmed Malek Kochlef, directeur général de la coopération internationale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers cette coopération, des bourses seront accordées aux étudiants tunisiens.

« Des professeurs pourront également se déplacer pour enseigner dans divers domaines outre l’échange d’étudiants et de publications scientifiques », a ajouté le responsable dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une réunion tenue vendredi entre les représentants des universités tunisiennes et de l’université américaine.

Kochlef a indiqué que la délégation américaine a récemment visité plusieurs universités dans le Grand Tunis, ainsi que les universités de Jendouba et de Sfax, l’Institut Bourguiba des Langues Vivantes, et d’autres institutions.

Il a souligné que les spécialités prioritaires concernées par le programme de partenariat sont l’entrepreneuriat, le commerce, la recherche dans le domaine agricole, et les sciences humaines et sociales.

Le responsable a signalé que le partenariat avec l’Université du Wyoming est un partenariat ancien qui dure depuis 20 ans, avec des dizaines d’étudiants envoyés chaque année dans le cadre d’accords entre les universités tunisiennes et américaines.

Pour sa part, la cheffe de la délégation et vice-doyenne de l’Université du Wyoming, Isadora Helfgott, a souligné que cette visite, qui a commencé il y a une semaine, vise à établir de nouveaux partenariats entre la Tunisie et les États-Unis, notamment dans le domaine des services touristiques et des langues vivantes, y compris la langue arabe.

Elle a affirmé que l’université du Wyoming souhaite accueillir davantage de compétences scientifiques tunisiennes et compte allouer les fonds nécessaires dans le cadre d’un échange et d’un partenariat entre la Tunisie et les États-Unis.

David Howell, chargé d’affaires par intérim à l’ambassade des États-Unis à Tunis, a indiqué que ce partenariat tuniso-américain, de longue date, dans le domaine de la recherche scientifique a contribué à renforcer les liens entre les deux parties et à offrir de nouvelles opportunités d’échanges et de coopération académique fructueuse.