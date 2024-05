Ghazi Mrabet : Mourad Zeghidi affecté psychologiquement par sa condamnation

L’avocat Ghazi Mrabet, défenseur du journaliste Mourad Zeghidi, a déclaré lors d’une interview sur la radio IFM, que son client était psychologiquement affecté et avait été surpris par la sentence le condamnant à un an de prison. Mrabet a souligné que les indications ne laissaient pas présager une telle décision, ajoutant que Mourad Zeghidi n’était pas dans un bon état mental lors de sa visite en prison ce matin-là. Il a également confirmé qu’il avait entamé les procédures d’appel dans l’espoir d’atténuer cette peine qu’il qualifie de “sévère”, notant que Mourad Zghidi bénéficie du respect de ses collègues et des auditeurs de la radio IFM pour son engagement envers les valeurs éthiques de la profession et sa tolérance envers les opinions divergentes.