Kais Saïed plaide pour une « administration moins procédurière »

Recevant, vendredi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le président de la République, Kais Saïed, a souligné la nécessité de renforcer l’action gouvernementale, notamment dans les domaines économique et social.

Il a, à ce propos, appelé à hâter l’élaboration des textes législatifs qui rompent avec le passé et ouvrent de nouveaux horizons afin de réaliser une répartition équitable de la richesse.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a plaidé en faveur d’une « administration moins procédurière », appelant à simplifier autant que possible les démarches administratives afin que celles-ci ne soient plus un obstacle pour les investisseurs tunisiens ou étrangers.

Le chef de l’Etat a eu également l’occasion de discuter des moyens appropriés permettant de rationaliser les dépenses publiques et d’assurer une optimale gestion des ressources financières et humaines dans le secteur public.

Dans ce contexte, le président Saied a saisi l’occasion pour passer en revue nombre d’indicateurs économiques et financiers « positifs », dont notamment, la maîtrise de la tendance inflationniste en Tunisie.

Il a, à ce propos, indiqué que les orientations et les choix centrés autour de l’autonomie et de la valorisation des ressources nationales ont donné leurs fruits et ont permis d’atteindre des résultats positifs malgré une conjoncture mondiale largement défavorable outre un lourd héritage légué au pays en raison de plusieurs décennies de pratiques corrosives, de destruction systématique et de corruption rampante.