Ligue des champions : une première mi-temps sans but entre l’EST et Al Ahly

La première mi-temps de la finale aller de la Ligue des champions entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et Al Ahly s’est achevée sur un score nul et vierge.

Les Sang et Or ont légèrement dominé les échanges et auraient pu ouvrir le score, notamment grâce à une tête de Rodrigues à la 5e minute et un coup-franc de Chaâlali à la 41e minute. De leur côté, les joueurs d’Al Ahly ont résisté mais n’ont pas réussi à véritablement inquiéter la défense de l’EST.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec tout à jouer en seconde période.