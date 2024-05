SNJT : opposition au Décret 54 et soutien aux journalistes tunisiens

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a réitéré son opposition au Décret-loi 54 de 2022 dans un communiqué publié le mercredi 15 mai 2024. Il a également exprimé son soutien indéfectible aux journalistes Mourad Zghidi et Borhane Bsaies, ainsi qu’à l’avocate et journaliste Sonia Dahmani, ainsi qu’à tous les journalistes et professionnels des médias autorisés à exercer en Tunisie. Le SNJT a appelé à l’arrêt de toutes les poursuites contre les journalistes et a réaffirmé son rejet absolu de la poursuite des journalistes, des professionnels des médias et des activistes en vertu du décret n°54 de 2022 sur la lutte contre les crimes informatiques.

Le syndicat estime que ce décret est incompatible avec la Constitution tunisienne et les conventions internationales auxquelles la Tunisie a adhéré, et plaide donc en faveur de son annulation. Cette déclaration fait suite à la décision du parquet près le tribunal de première instance de Tunis d’émettre des mandats de dépôt contre les journalistes Borhen Bssaies et Mourad Zghidi, pour des accusations en vertu de l’article 24 du décret numéro 54. Sonia Dahmani est également poursuivie dans trois affaires relevant du Décret-loi 54.