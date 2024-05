Espérance Sportive de Tunis vs Al Ahly : 27 mille supporters autorisés à Radès

La finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre l’Espérance Sportive de Tunis et Al Ahly promet d’être un événement grandiose. Selon des sources bien informées, 27 mille supporters Sang et Or seront autorisés à assister à ce match tant attendu au Stade Hamadi Agrebi de Radès. L’Espérance Sportive de Tunis prévoit de mettre en vente entre 9500 et 10 mille billets “pelouse”, en plus des 16500 abonnés du club. Les billets seront proposés à un prix unitaire de 50 dinars. En outre, tous les supporters d’Al Ahly qui feront le déplacement à Tunis auront l’opportunité d’entrer dans le stade, à condition d’être munis de leurs passeports. Cette rencontre promet donc une ambiance électrique, alors que le coup d’envoi est prévu pour ce samedi 18 mai à 20h00.