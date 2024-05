Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Aujourd’hui, lundi, le temps sera caractérisé par l’apparition de nuages partiels dans les régions occidentales du nord et du centre, avec des pluies dispersées par intermittence, parfois accompagnées d’orages, puis touchant localement les régions orientales, avec possibilité de chute de grêle dans des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Les températures maximales varieront entre 24 et 29 degrés près des côtes nordiques, dans la région côtière, les régions intérieures et les hauteurs, et entre 30 et 36 degrés dans le reste des régions, atteignant 38 degrés dans le sud-ouest.

Le vent sera relativement fort près des côtes et faible à modéré dans le reste des régions, se renforçant dans les hauteurs occidentales dans l’après-midi. La mer sera agitée dans le nord et agitée à peu agitée sur le reste des côtes.