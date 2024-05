La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) commencera l’installation, au cours du mois de juin 2024, du premier lot de compteurs intelligents (Smart Grid) dans la ville de Sfax, et ce, dans le cadre de la phase pilote de ce projet.

Hend Ennaifer, responsable des services à distance et de l’agence virtuelle à la Steg, a précisé, dans une interview accordée à l’Agence TAP, que ce projet dont le coût s’élève à 120 millions d’euros (soit environ 400 millions de dinars), sera financé moyennant un prêt accordé par l’Agence Française de Développement (AFD).

Elle a ajouté que la phase pilote du projet prévoit la mise en place de 450 mille compteurs intelligents au profit des clients résidentiels et industriels (ce qui représente environ 10% du nombre total des clients de la Société), dans 6 villes tunisiennes (relevant de 5 districts de la Steg), à savoir Kerkennah, Sfax ville, Sidi Bouzid, Sousse, El Kram et des délégations du gouvernorat de Béja.

« Smart Grid est un projet structurel qui consacre la transition numérique et énergétique, et qui vise à améliorer l’efficacité du réseau électrique de la Steg », a-t-elle affirmé, ajoutant que ce projet permettra de développer et d’améliorer les services de la Société, ainsi que de moderniser le système de facturation, d’assurer un équilibre entre l’offre et la demande et de réparer à distance les pannes au niveau du réseau, sans avoir le besoin de recourir à une intervention humaine sur place.

Par ailleurs, elle a souligné que le projet permettra de surveiller à distance toutes les pratiques illégales, dont la manipulation des compteurs par les clients pour réduire les quantités d’électricité consommées, qui a atteint des niveaux alarmants, autour de 18%.

D’après elle, Smart Grid permettra, par ailleurs, à moyen et long termes, d’abandonner progressivement la facturation estimative (tous les deux mois) et d’adopter un système de facturation présentant la consommation réelle des clients.

Ennaifer a fait savoir, en outre, que les travaux d’installation de compteurs s’étaleront sur une période de 8 mois et que la phase expérimentale dans les zones concernées se poursuivra d’ici 2026 afin d’éviter certains problèmes techniques qui pourraient survenir.