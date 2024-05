Quelles sont les accusations contre Borhen Bsaïes et Mourad Zghidi ?

Borhen Bsaïes et Mourad Zghidi ont été placés en garde à vue pour des accusations de diffamation et de calomnie.

Mohamed Zitouna, porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis, a confirmé cette mesure, précisant que le ministère public les avait décidés pour une durée de 48 heures. Ils sont soupçonnés d’avoir utilisé des systèmes d’information pour diffuser des informations contenant des données personnelles et des faits non révélés dans le but de diffamer autrui et de nuire à sa réputation. Les investigations sont en cours pour clarifier les faits.