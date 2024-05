Djerba : Mort de 4 personnes suite à une éventuelle consommation de l’eau de cologne

Quatre personnes ( trois hier et une aujourd’hui ) ont trouvé la mort à l’île de Djerba, après avoir eventuellement consommé de l’eau de cologne a fait savoir dimanche, Lassâad El Horr, porte-parole du tribunal de première instance, de Médenine, en attendant le rapport de la médecine légale.

Il ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, que trois autres personnes ont été secourues et ont subi un lavage gastrique, soulignant qu’une personne a été placée en garde à vue pour la vente de substances périmées, toxiques et non consommables, ajoutant que les produits incriminés ont été saisis et seront soumis au contrôle afin d’en déterminer leur nature.